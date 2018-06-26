شاهد غضب الممثل الفرنسي ديبارديو في بلجيكا
حصل الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو على ميدالية من العاصمة البلجيكية بروكسل.
وكان ديبارديو في بلجيكا لحضور مهرجان بروكسل السينمائي حيث قدم فيلم الدراما الكوميدي "غوينغ بليسز" والذي يعد أول إنجاز كبير للممثل.
وغضب الممثل من وجود الصحفيين في حفل توزيع الجوائز الرسمي، وقال إنه لا يحب الصحفيين وطلب منهم المغادرة.
وقال أحد أعضاء مجلس المدينة إن بروكسل تمنح الميداليات "لأولئك الذين يجعلونها تشرق". وهذه هي السنة الثانية التي يتم فيها منح الميدالية لممثل فرنسي حيث حصل عليها بيير ريتشارد العام الماضي.
وعاش ديبارديو في بلدة قرب الحدود الفرنسية البلجيكية لمدة خمس سنوات لتجنب زيادة الضرائب التي كانت مفروضة على الأغنياء من قبل الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرانسوا هولاند في تلك الفترة.