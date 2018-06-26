هاشتاغ "عارية تقود بالرياض" يثير جدلاً واسعاً في السعودية

فيما كانت الإعلامية السعودية، شيرين الرفاعي، توثق حدث دخول قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في بلادها حيز التنفيذ، في ثاني أيامه، لم تتوقع أن يأخذ الأمر منحى مختلفا تماما.
إذ تفاجأت الرفاعي بانتشار جزء من تقريرها الخبري، مرفقا بهاشتاغ اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، هو: "عارية تقود بالرياض".
وتظهر الإعلامية في الشريط وهي ترتدي عباءة بيضاء، يظهر تحتها بنطال وقميص، وتضع على رأسها وشاح، الأمر الذي رأى فيه مطلقو الهاشتاغ "خروجا عن تقليد المرأة السعودية المحتشمة".
وتصدر الهاشتاغ قائمة الأعلى انتشارا في المملكة، إذ أطلق المغردون أكثر من 100 ألف منشور، من نصوص وصور، تراوحت بين مهاجمة الإعلامية والسخرية منها، وصولا إلى المطالبة بتدخل السلطات، مثل هذه التغريدة:
وفي هذه التغريدة، يرى صاحبها أن الرفاعي "لا تمثل المرأة السعودية الأصيلة":
كما يرى صاحب التغريدة التالية أن "للأماكن العامة آداب"، ويرى أن الأمر منوط بالجهات المختصة من أجل "المحافظة على خصوصية" المجتمع:
وفي تغريدة أخرى، تسخر صاحبتها من الأمر بالمقارنة بين "التوقعات" و"الواقع":
بالمقابل، هاجم العديد من رواد مواقع التواصل مطلقي الهاشتاغ، واعتبروا الأمر تجن على المرأة السعودية، منهم من نشر هذه التغريدة: