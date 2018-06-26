شاهد: مشجعات المنتخب الإيراني يعشن تجربة دخول الملعب

بعد أن سمح لهن بدخول الملعب لمشاهدة مباراة إيران وإسبانيا لأول مرة، عاشت المشجعات الإيرانيات، مساء الاثنين لحظات اقصاء منتخبهم الوطني من منافسات كأس العالم 2018 بعد التعادل بهدف لهدف امام البرتغال.
التجرية كانت أمام شاشة عملاقة بملعب "آزادي" (الحرية) الذي يقع غرب العاصمة طهران ويتسع لحوالي 100 ألف شخص. المدرجات شهدت حضور 30 ألف شخص مساء الإثنين.
لا ينتمي الملعب إلى ناد خاص، لكن مباريات أندية طهران، ولا سيما مباريات برسيبوليس والاستقلال تجري على أرضية هذا الملعب.
وبالرغم من التعادل بنتيجة واحد لواحد بين الفريقين، وبالتالي إقصاء المنتخب الإيراني من نهائيات مونديال روسيا المقام حاليا، إلا أن بعض الإيرانيات تحدثن عن سعادتهن بتجربة الدخول إلى الملعب.
إنه حقي..
إحدى المشجعات قالت: "أنا سعيدة جدا لدخول الملعب لأول مرة، إنه حقي؛ الحق الذي أُنكر علي لسنوات عدة".
وأضافت: "بعيدا عن ذلك، كانت المباراة صعبة جدا، لكن النتيجة جيدة".
وعلى رغم فوز المنتخب الإيراني في أولى مباراياته في المونديال أمام المغرب، بهدف لواحد، إلا أنه خسر المبارايتين أمام إسبانيا والبرتغال.
للمزيد على يورونيوز: