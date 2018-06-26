ماليزيا تمنع السياح من دخول مسجد بسبب الرقص

حظرت السلطات الماليزية دخول السياح إلى مسجد، بعد انتشار شريط فيديو يُظهر سيدتين ترتديان سراويل قصيرة، وترقصان أمام المسجد.
الفيديو الذي صُور في مدينة كوتا كينابالو، في ولاية صباح، يظهر وقوف السيدتين وهما ترقصان على جدار منخفض يطل على ساحة المسجد، الأمر الذي أغضب السكان المحافظين دينيا.
ويشتهر المسجد بقبته الزرقاء والذهبية، ومآذنه المزخرفة، ما يجعله قبلة للسياح والزوار من مختلف أنحاء العالم.
وعلى رغم مظهرهما الآسيوي، بيد أن جنسية السيدتين غير معروفة، ويُعتقد أنهما من خارج البلاد، وهو الأمر الذي تحاول سلطات البلاد التحقق منه.
وفي الشريط، الذي تجاوز عدد مشاهديه حاجز الـ 300 ألف، على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن سماع أحد الأشخاص يقول، بغضب: "لم لا تسقطان عن الجدار؟".
جمال صقران، مدير المسجد، انتقد بدوره "السلوك غير المقبول من قبل السائحتين الأجنبيتين"، وأعلن وقفا مؤقتا لزيارة المسجد، من أجل "الحفاظ على قدسية الإسلام"، بحسب ما تنقل "ديلي ميل" البريطانية.
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كما يرى مسؤول بوزارة السياحة في الولاية أن هذا الفيديو يعكس "الافتقار إلى احترام المسلمين الذين يتعبدون في المساجد".
ويزور ماليزيا عدد كبير من السياح، وعادة ما يُنصحون بارتداء ملابس "لائقة"، احتراما لدين وتقاليد البلد.