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الولايات المتحدة الأمريكية

حرائق الغابات تجبر آلاف السكان على الفرار شمال كاليفورنيا

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حرائق الغابات تجبر آلاف السكان على الفرار شمال كاليفورنيا

حرائق الغابات تجبر آلاف السكان على الفرار شمال كاليفورنيا
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أجبرت حرائق هائلة في إحدى المقاطعات الريفية شمال كاليفورنيا أكثر من 3000 شخص على الفرار.

واندلع الحريق بالقرب من غابة ميندوسنو وامتدت النار لتدمر 22 مبنى بسبب حركة الرياح القوية غير المنتظمة وارتفاع درجات الحرارة.

وأعلن حاكم كاليفورنيا جيري براون حالة الطوارئ في مقاطعة ليك. وأضاف براون أن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ ستساعد في مكافحة الحريق.

وشارك اكثر من 230 رجل إطفاء بمكافحة النيران، إلا أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من السيطرة على الحريق بشكل كلي.

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