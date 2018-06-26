عاجل

عاجل

العالم

وكالات: عباس يجري محادثات مع بوتين في موسكو في 13 تموز القادم

تقرأ الآن:

وكالات: عباس يجري محادثات مع بوتين في موسكو في 13 تموز القادم

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
© Copyright :
رويترز
حجم النص Aa Aa

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، قوله، الثلاثاء، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيلتقي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته لموسكو التي تبدأ في 13 يوليو/تموز.

للمزيد على يورونيوز:

الوكالات • رويترز