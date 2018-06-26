زيارة الأمير وليام للأردن تضمنت منطقة أثرية زارتها كيت وهي طفلة

زار الأمير البريطاني وليام مدينة جرش الأثرية الأردنية التي التقطت فيها صورة لزوجته كيت ميدلتون وهي طفلة وذلك ضمن جولة سريعة له قبيل توجهه في أول زيارة لأحد أفراد العائلة المالكة البريطانية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وتوقف وليام، الثاني في ترتيب ولاية العرش، عند المنطقة التي التقطت بها صورة لكيت مع والدها مايكل وشقيقتها بيبا في الثمانينيات.
وألقى مضيفوه من العائلة المالكة الأردنية الضوء على روابط شخصية وسياسية أخرى بين المملكتين وأشاروا كذلك إلى تأثير حقبة الاستعمار البريطاني وهو أمر مازال يثير خلافات شديدة في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني الاضطرابات.
تأتي هذه الزيارة بعد 70 عاما من انسحاب القوات البريطانية من المنطقة تاركة خلفها انقسامات مستمرة حتى اليوم.
وركزت الجولة التي قام بها الأمير وليام في الأردن يوم الاثنين على قضايا أكثر حداثة لاسيما الحرب التي يشنها الأردن ويدعمها الغرب على متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.
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واصطحب ولي العهد الأردني الأمير الحسين الأمير وليام في جولة في قاعدة عسكرية حيث شاهد تدريبا لكتيبة رد الفعل السريع وهي وحدة لمكافحة الإرهاب يدعمها مدربون عسكريون بريطانيون.
ووصل وليام إلى الأردن يوم الأحد واستقبله حرس الشرف الأردني.