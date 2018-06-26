اتحاد كرة القدم السعودي يمدد عقد مدرب منتخبه حتى نهاية كأس آسيا عام 2019

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الثلاثاء تمديد عقد المدرب خوان أنطونيو بيتزي حتى نهاية كأس آسيا 2019 بعد ساعات من انتهاء مسيرته في كأس العالم بالخروج من الدور الأول.
وقال الاتحاد السعودي في حسابه على تويتر إن بيتزي سيستمر مع المنتخب حتى يخوض كأس آسيا في الإمارات والتي ستقام بين الخامس من شهر يناير - كانون الثاني وحتى مطلع فبراير - شباط.
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وعُين بيتزي ليدرب منتخب السعودية بعد تأهلها لكأس العالم وذلك عقب الانفصال المفاجئ عن المدرب بيرت فان مارفيك رغم قيادته الناجحة للفريق في التصفيات كما أقيل خلفه إدجاردو باوسا قبل سحب قرعة كأس العالم. وقاد بيتزي السعودية في آخر سبعة أشهر وشدد سابقا على أن الفريق تحسن بشكل كبير.
وخسرت السعودية في افتتاح كأس العالم (5 - صفر) أمام روسيا صاحبة الأرض ثم تعثرت (1 - صفر) بصعوبة أمام الأوروجواي قبل أن تفوز (2 - 1) على مصر يوم الاثنين.