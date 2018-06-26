السعودية تخطط لرفع انتاجها النفطي لمستوى قياسي

تخطط المملكة العربية السعودية لضخ كمية قياسية من النفط الخام في شهر تموز/ يوليو المقبل، حيث ستشرع بالقيام بواحدة من أكبر صادراتها على الإطلاق لتهدئة أسعار النفط، بناء على ما ذكرته مصادر مطلعة على سياسة الإنتاج في البلاد، وفقا لتقرير لبلومبيرغ.

وقالت المصادر التي طالبت بعدم الكشف عن هويتها لبلومبيرغ، إن شركة أرامكو السعودية النفطية تهدف إلى زيادة الإنتاج الشهر المقبل إلى نحو 10.8 مليون برميل في اليوم، وسيتجاوز هذا الرقم سابقه البالغ 10.72 مليون برميل يوميًا في نوفمبر 2016 ، مما يعكس ردة فعل غير مسبوقة على الضغط الذي يمارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منظمة "أوبك" لانتاج كميات أكبر من النفط.