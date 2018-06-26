السعودية تخطط لرفع انتاجها النفطي لمستوى قياسي

تخطط المملكة العربية السعودية لضخ كمية قياسية من النفط الخام في شهر تموز/ يوليو المقبل، حيث ستشرع بالقيام بواحدة من أكبر صادراتها على الإطلاق لتهدئة أسعار النفط، بناء على ما ذكرته مصادر مطلعة على سياسة الإنتاج في البلاد، وفقا لتقرير لبلومبيرغ.
وقالت المصادر التي طالبت بعدم الكشف عن هويتها لبلومبيرغ، إن شركة أرامكو السعودية النفطية تهدف إلى زيادة الإنتاج الشهر المقبل إلى نحو 10.8 مليون برميل في اليوم، وسيتجاوز هذا الرقم سابقه البالغ 10.72 مليون برميل يوميًا في نوفمبر 2016 ، مما يعكس ردة فعل غير مسبوقة على الضغط الذي يمارسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منظمة "أوبك" لانتاج كميات أكبر من النفط.
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وكان ترامب قد دعا أوبك إلى زيادة انتاج النفط الجمعة وكتب في تغريدة على تويتر "آمل بأن تزيد أوبك الانتاج بشكل فعال، نحتاج إلى الإبقاء على الأسعار منخفضة".
ونقلت رويترز عن إنريجي أسبكتس قولها في مذكرة يوم الاثنين، إن نصيب الأسد في زيادات انتاج النفط التي اتفقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون خارجها ستأتي من السعودية، ومن المرجح أن تميل صادراتها نحو خامات خفيفة.
كما أن المنتجين الخليجيين وروسيا سيزيدون الانتاج بمقدار 700 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من 2018 مقارنة مع النصف الأول وستعوض السعودية وروسيا أي انخفاضات إضافية في الإمدادات في المستقبل من منتجين آخرين، بإضافة ما يصل إلى 400 ألف برميل يوميا.