المرصد السوري: سقوط صاروخين إسرائيليين قرب مطار دمشق

قال التلفزيون الرسمي السوري إن صاروخين إسرائيليين سقطا في محيط مطار دمشق الدولي. ولم يتطرق تقرير التلفزيون السوري لمزيد من التفاصيل.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الدفاعات الجوية السورية فشلت في اعتراض الصاروخين. وأضاف المرصد أن انفجارا وقع في الساعة الواحدة صباحا (22:00 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين) قرب المطار وكان بسبب الصاروخين اللذين أطلقتهما طائرات إسرائيلية من جهة هضبة الجولان.
وأشار المرصد إلى أن الصاروخين استهدفا مخازن للأسلحة تتبع فصائل غير سورية موالية "للنظام السوري". ونفى علمه بسقوط أي ضحايا أو وقوع أضرار.
وإيران هي حليف مهم للرئيس السوري بشار الأسد وتدعم عددا من الفصائل بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية التي تحارب في صف الأسد.
ونفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية على مواقع تتبع إيران أو الفصائل التي تدعمها في سوريا خلال الحرب المستمرة منذ سبعة أعوام.
وعندما سئل عن التقرير قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي "لا نعقب على تقارير أجنبية".
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