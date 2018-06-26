استطاع مراهق عمره 17 عاما سحب نفسه من حطام طائرة حين كانت ألسنة اللهب تلتهمها، بينما لقي ذووه حتفهما في الحادثة.
شاهد: ناج وحيد يخرج من حطام طائرة تلتهمها النيران
شاهد: ناج وحيد يخرج من حطام طائرة تلتهمها النيران
وتحطمت الطائرة الصغيرة وهي من نوع (سيسنا 210) كانت متوجهة لمطار صغير في ديترويت بولاية ميتشيغن الأمريكية بعد تعرض معدات الهبوط وخزان الوقود لأعطال، مما أدى لارتطامها بالأشجار واندلاع النيران فيها لحظة اصطدامها بالأرض في منطقة قفراء.
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وأظهر الفيديو النيران التي اشتعلت في الطائرة، وبعد مرور بعض الوقت، شوهد الشاب البالغ من العمر 17 عامًا يخرج من الحطام. وقد تم تحديده على أنه بيتون بواز وتم نقله إلى مستشفى قريب بسبب تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة.