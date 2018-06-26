السلطات الهولندية بصدد إغلاق 4 سجون أخرى بسبب انعدام المسجونين

لطالما سمعنا عن ارتفاع معدل الجريمة في بلد ما، وما يرافقه من إجراءات أمنية تتضمن ضرورة زيادة عدد الأماكن في السجون وعدد أفراد الشرطة، على سبيل المثال. أما في هولندا، فإننا أمام النقيض تماما. السلطات الهولندية بصدد دراسة إغلاق أربعة سجون، والسبب، انعدام المساجين!
الأمر ليس جديدا، فالأرقام تشير إلى انخفاض معدل الجريمة إلى أدنى مستوى منذ العام 1980، وصولا إلى العام 2013، عندما قررت السلطات الهولندية إغلاق 19 سجنا، وكذلك الأمر العام الماضي بإغلاق خمسة منها.
وزير الداخلية الهولندي، ساندر ديكر، اختار السجون الأربعة في شمال البلاد هذه المرة، لا سيما في المناطق الريفية، لما لها من تأثير على سوق العمل.
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"استيراد" مساجين..
وبالعودة إلى قرار عام 2013، بإغلاق 19 سجنا، فقد تبعته عاصفة من الاحتجاجات بدأها عمال السجون، ما استدعى قيام السلطات بـ"استيراد" مساجين من بلجيكا والنرويج لتُبقي بعض السجون مفتوحة.
وبالنسبة للحكومة السابقة، فاختارت عدم إغلاق السجون، لما للأمر من تأثير على معدلات الوظائف، أما الآن، فالإغلاق حتمي، لأن ما يقارب من ثلث أسرّة السجون فارغة.
وبهذا الصدد، تشير الأرقام إلى أن 8400 سريرا كانت مستخدمة من أصل 13500، بحسب إحصائية عام 2017.
إحصائية أخرى أجراها المكتب الوطني للإحصاء، مطلع العام الجاري، تُظهر تدني معدل الجريمة إلى 49 لكل ألف شخص.