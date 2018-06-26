ارتفاع الليرة التركية أمام الدولار بعد الانتخابات

ارتفعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي في تعاملات متقلبة، الثلاثاء، وسط حالة من عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية في ظل حكومة جديدة من المنتظر تشكيلها، في أعقاب فوز الرئيس رجب طيب إردوغان، في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد.
وسيضطلع إردوغان بسلطات جديدة واسعة بمقتضى دستور معدل دخل حيز التنفيذ، بعد الانتخابات التي فاز فيها بنسبة 52.6 بالمئة من الأصوات في السباق الرئاسي، بعد فرز كل الأصوات تقريبا.
وحصل حزبه، العدالة والتنمية، على 42.5 بالمئة في الانتخابات البرلمانية، وحقق حلفاؤه القوميون فوزا فاق التوقعات بحصولهم على 11.1 بالمئة، وهو ما يعطي تحالفهما أغلبية تشريعية. ومن المتوقع أن يعلن إردوغان عن حكومته الجديدة في يوليو/تموز.
الشكوك ستستمر
وقال محللون إنه مع عدم الإعلان حتى الآن عن الفريق الاقتصادي فإن الشكوك ستستمر ومن الطبيعي أن تشهد الأسواق تقلبات.
وبحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 4.6400 مقابل الدولار، مقارنة مع مستواها عند الإغلاق يوم الاثنين البالغ 4.6825.
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وبعد أن فقدت حوالي 18 بالمئة من قيمتها هذا العام، صعدت الليرة التركية حوالي 2 بالمئة، يوم الاثنين، لتصل إلى 4.5375، بفعل الآمال في مزيد من الاستقرار السياسي، لكنها تخلت في وقت لاحق عن مكاسبها.