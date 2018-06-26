أظهر فيديو التقطه أحد ركاب طائرة "سبیریت إيرلاينز"، وهي خطوط طيران أمريكية منخفضة التكلفة، امرأة تصرخ وتشتم في ممر الطائرة، ورجلين يحاولون أن يهدؤا من روعها.
اعتقال امرأة أثارت شغباً على متن طائرة بسبب هبوط اضطراري
اعتقال امرأة أثارت شغباً على متن طائرة بسبب هبوط اضطراري
وثار غضب المرأة عندما تأخرت الرحلة وحول خط سيرها بسبب حاجة مسافر إلى رعاية طبية، وقال أحد الركاب إن طاقم الطائرة كان يظن أحد الركاب نائماً، إلا أنهم اكتشفوا أنه كان في غيبوبة، واضطرت الطائرة للهبوط في روشستر في ولاية مينيسوتا.
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وعند وصول فريق المسعفين، بدأت المرأة بالركض إلى مؤخرة الطائرة وهي تصرخ وتطلب الخروج.
تم إرسال المرأة، التي تبين أنها عسكرية تعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، إلى المستشفى لتقييم حالتها العقلية والنفسية.
وأصدرت شركة الطيران بيان اعتذار من عملائها الذين شهدوا الحادثة وتضرروا من التأخير، وأكدت أن السلامة والأمان هي في أعلى سلم أولوياتها.