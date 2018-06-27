هل من علاقة بين إقالة المدير العام للأمن في الجزائر وضبط كميات كبيرة من الكوكايين؟

قالت وكالة الأنباء الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنهى مهام المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل. ولم تذكر الوكالة تفاصيل حول سبب إقالة هامل الذي تولى المنصب في 2010. وربط مراقبون ووسائل إعلام محلية بين الإقالة الغير متوقعة وضبط 701 كيلوجرام من الكوكايين، في ميناء وهران بغرب البلاد أواخر شهر مايو أيار وسير التحقيقات اللاحقة.
وقبل إعلان الإقالة بقليل، تحدث هامل للصحفيين في ختام مؤتمر، مشيرا إلى "تجاوزات واختراقات... خلال التحقيق الابتدائي" في قضية الكوكايين، وأضاف قائلا: "من يريد أن يحارب الفساد يجب أن يكون نظيفا".
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وأحيت قضية الكوكايين التكهنات بوجود صراع على السلطة داخل النخبة السياسية والعسكرية ونخبة الأعمال في الجزائر، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2019. وطالب حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة. ويجلس بوتفليقة على كرسي متحرك منذ إصابته بجلطة عام 2013 ولا يظهر في العلن إلا نادرا. ولم يعلن الزعيم المخضرم الذي يتولى السلطة منذ عام 1999 ما إذا كان سيخوض الانتخابات.
ونفى هامل، الذي يعتبر أحد حلفاء بوتفليقة، أي صلة له بقضية الكوكايين، لكن تقارير صحفية ومصدرا أمنيا تحدثوا عن تورط أحد سائقي هامل فيها. وجاء الكوكايين في شحنة من البرازيل إلى إسبانيا قبل أن يصل إلى وهران، حيث ضبطته السلطات بعد بلاغ من الشرطة الإسبانية.
وقال مسؤولون قضائيون إن المشتبه به الرئيسي رجل أعمال ثري يدعى كمال شيخي، ويعمل في تجارة اللحوم ويعرف عنه أنه على صلة بسياسيين وهو الآن معتقل. وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن العقيد مصطفى لهبيري، مدير الحماية المدنية منذ عام 2001، سيحل محل هامل.