تشكيل حكومة جديدة في التشيك برئاسة أندريه بابيش

قام الرئيس التشيكي ميلوش زيمان يوم الأربعاء بتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من حزبين برئاسة رئيس الوزراء أندريه بابيش، بعد ثمانية أشهر من الاضطراب السياسي عقب انتخابات جرت في أكتوبر - تشرين الأول.

وتفاوض رئيس الوزراء أندريه بابيش زعيم حزب آنو المنتمي للوسط لتشكيل ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي ليسار الوسط.

لكن مع 93 مقعدا فقط في مجلس النواب المؤلف من 200 مقعدا، يسعى الائتلاف للحصول على دعم من الحزب الشيوعي، مما سيمنح الحزب أول كلمة له في السياسة الوطنية منذ أن انتهى حكمه الاستبدادي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.