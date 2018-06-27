تشكيل حكومة جديدة في التشيك برئاسة أندريه بابيش

قام الرئيس التشيكي ميلوش زيمان يوم الأربعاء بتشكيل حكومة جديدة مؤلفة من حزبين برئاسة رئيس الوزراء أندريه بابيش، بعد ثمانية أشهر من الاضطراب السياسي عقب انتخابات جرت في أكتوبر - تشرين الأول.
وتفاوض رئيس الوزراء أندريه بابيش زعيم حزب آنو المنتمي للوسط لتشكيل ائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي ليسار الوسط.
لكن مع 93 مقعدا فقط في مجلس النواب المؤلف من 200 مقعدا، يسعى الائتلاف للحصول على دعم من الحزب الشيوعي، مما سيمنح الحزب أول كلمة له في السياسة الوطنية منذ أن انتهى حكمه الاستبدادي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.
وكانت العقبة الأخيرة أمام تشكيل الحكومة هي رفض زيمان لمرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لشغل منصب وزير الخارجية ميروسلاف بوتشي والذي قال إنه ليس معارضا بشكل كاف لقبول المهاجرين في البلاد.
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وتعهد بابيش بالتركيز على الحفاظ على علاقات جيدة مع حلفاء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لكنه سيبقي على موقفه المعارض للهجرة حظوة بجيرانهم في أوروبا الوسطى، وعلى العكس من ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الكبرى الأخرى.
وأشار الشيوعيون إلى استعدادهم لدعم الحكومة من خلال التصويت، على الرغم من غضبهم بسبب رفض بابيش الإذعان لمطالبهم بتخفيض المساهمة في المهام العسكرية للناتو في الخارج، وخاصة في دول البلطيق، ومطالبتهم لوجود من يمثلهم في مجلس إدارة شركة الكهرباء CEZ، وهي أكبر مؤسسة تملكها الدولة.
وسيعقد الحزب الشيوعي اجتماعًا للقيادة يوم السبت لتحديد موقفه. ومن المتوقع أن تواجه الحكومة الجديدة اقتراعا بالثقة الإلزامية في 11 من شهر تموز - يوليو المقبل.
المصدر: رويترز.