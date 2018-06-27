قضت محكمة بريطانية بحبس زوجين فرنسيين بالسجن المؤبد مدى الحياة لقتلهما مربية أطفال شابة وإحراق جثتها في الفناء الخلفي لحديقة بالعاصمة لندن، سبقه أشهر من المعاملة السيئة والتهديد والاعتداء الجسدي ما وضع المربية في سجن افتراضي.
السجن المؤبد لزوجين فرنسيين لتعذيبهما وقتلهما وحرقهما مربية أطفال
السجن المؤبد لزوجين فرنسيين لتعذيبهما وقتلهما وحرقهما مربية أطفال
ومثل كل من صابرينا قويدر ابنة الخامسة والثلاثين، وزوجها "صديقها" قاسم مدوني في الأربعين من عمره بمحكمة الجنايات الإنجليزية "أولد بيلي"، وبررا جريمتهما وتعذيبهما وقتلهما للمربية صوفي ليونيد وهي في الحادية والعشرين من شرق فرنسا بحبل من الاكاذيب، بينها السحر الأسود بحسب قويدر، وان المربية تآمرت عليها وحضرت لها سحرا لتتمكن منها بالإضافة إلى سرقة قلادة من الماس بحسب الجانية.
وسيقضي الزوجان المجرمان ثلاثين سنة على الأقل في السجن.