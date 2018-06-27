جورجيا تمنع شركتي طيران سوريتين من دخول مجالها الجوي

قال رئيس هيئة الملاحة الجوية في جورجيا لوكالة رويترز إن بلاده منعت شركتي طيران سوريتين من دخول مجالها الجوي ردا على اعتراف دمشق الشهر الماضي بإقليمين منشقين عن جورجيا كدولتين مستقلتين. وأظهر تحقيق أجرته رويترز في أبريل نيسان أن إحدى الشركتين، وهي شركة أجنحة الشام، نقلت متعاقدين عسكريين روسا للمشاركة في القتال في سوريا.
سوريا لم ترد بعد
ولم ترد مؤسسة الطيران العربية السورية، المعروفة أيضا باسم الخطوط الجوية العربية السورية، حتى الآن على طلب للتعليق أُرسل إلى مكتبها في موسكو. وقال ممثل لأجنحة الشام في سوريا إن الشركة تلقت أسئلة رويترز وتعكف على الرد عليها.
وأعلنت جورجيا الشهر الماضي بدء إجراءات لقطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا بعدما اعترفت دمشق، على غرار موسكو، بإقليمي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الانفصاليين كدولتين مستقلتين.
وقال ميزفريشفيلي إنه أرسل خطابا إلى المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، التي تنسق مراقبة المرور الجوي في أوروبا وتضم في عضويتها جورجيا، طلب فيه عدم توجيه رحلات الشركتين السوريتين عبر المجال الجوي لجورجيا.
والشركتان هما الوحيدتان اللتان تسيران رحلات مباشرة بين سوريا وروسيا.
ويقول الكرملين إن المتعاقدين في سوريا لا علاقة لهم بالسلطات الروسية. لكن صحفيين من رويترز تعقبوا حافلات ركبها أشخاص وصلوا إلى مدينة روستوف الروسية على متن طائرة تابعة لأجنحة الشام واتجهت الحافلات إلى قاعدة لوزارة الدفاع الروسية.