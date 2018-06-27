إرتفاع عدد البريطانيين الحاصلين على الجنسية الألمانية بسبب البريكست

يتحدث مسؤولون ألمان عن ارتفاع في عدد المواطنين البريطانيين الذين حصلوا على الجنسية الألمانية، وأن الأمر قد يكون مرتبطا باستفتاء المملكة المتحدة، عام 2016، حول الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ودفع بريكست المواطنين البريطانيين إلى طلب جوازات سفر من دول الاتحاد الأوروبي، للحفاظ على حقهم في العيش والعمل في أقوى كتلة اقتصادية في العالم.
مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا قال إن 7،493 بريطانيا تم تجنيسهم في عام 2017، وقبل ذلك بعام، حصل 2865 بريطانيا أيضا على الجنسية الألمانية، أي أن عام 2017 شهد زيادة أكثر من ثلاثة أضعاف عن العام 2015.
تدير دايل كار متجري"بروكن إنغلاند" في العاصمة الألمانية، وهي علامة تجارية متخصصة ببيع الشاي ومربى البرتقال وغيرها، في المملكة المتحدة.
وبعد بريكست، تقدمت دايل وزوجها الأسكتلندي بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، وأصبحا مواطنين ألمانيا بعد ذلك بعام.
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ووصلت دايل (64 عاما) إلى ألمانيا في رحلة كان من المفترض أن تستغرق ثلاثة أشهر، عام 1978، ولم تنظر إلى الخلف أبدا منذ ذلك الحين.
ولكن على الرغم من سعادتها بجنسيتها الجديدة، فإن لبريكست أثره السلبي أيضا على عملها، إذ اُضطرت دايل لإغلاق أحد المتاجر خوف من فرض خحظر على استيراد بعض المواد مستقبلا.
كما لا يبدو مستقبل متجرها الثاني أفضل، إذ تستعد دايل لإغلاقه العام المقبل، ولا ترى أي مستقبل للأعمال التجارية في ظل بريكست.