دول المقاطعة تشكو قطر لمحكمة العدل الدولية

إجراء قانوني جديد قررت دول المقاطعة "السعودية والإمارات ومصر والبحرين" يوم 27 يونيو / حزيران، اتخاذه تجاه قطر، برفع قضية مجالها الجوي السيادي، والتي نظرت فيها منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو"، إلى محكمة العدل الدولية، نظرا لعدم اختصاص المنظمة بهذا النزاع.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن المنظمة كانت قد نظرت بشكوى قدمتها قطر، تطلب فيها تفعيل المادة "84 تسوية النزاعات"، لحل مشكلة مسارات الطيران مع دول المقاطعة، التي أغلقت مجالها الجوي أمام الخطوط القطرية، ومنعتها من الهبوط والإقلاع من مطاراتها، كذلك تفعيل البند الثاني من المادة الثانية بشأن تسوية الخلاف هول تفسير وتطبيق اتفاقية خدمات العبور الدولية، ضد السعودية والإمارات ومصر والبحرين.
ويأتي هذا الاجراء بعد إصدار "إيكاو" قرارا يمنح قطر الفرصة للاستماع لمطالبها، فقررت الدول الأربع الاعتراض لأنها ترى أن المنظمة قد مارست سابقا اختصاصها الفني بشكل كامل من خلال تعاون الدول الأربع مع المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة في وضع خطوط طيران دولية بديلة للطائرات القطرية في الأجواء الدولية، مع مراعاة أعلى معايير الأمن والسلامة الجوية "بحسب ما جاء في وكالة واس".
وتتخذ دول المقاطعة أسبابا عديدة أساسا لاعتراضها، كتدخل قطر بشؤون تلك الدول الداخلية ودعمها لما يسمى الإرهاب وهو ما يجعل النزاع سياسيا أمنيا، وهو ما يعني عدم قانونية تدخل المنظمة بهذه المشكلة، أيضا.
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وبحسب "وكالة الأنباء السعودية" فسيتم الاعتراض من خلال الاستئناف أمام محكمة العدل الدولية الذي يحق التظلم أمامها بناءً على الاتفاقيتين المذكورتين سابقا، وهو ما سيوقف دراسة المطالب القطرية من قبل "إيكاو" ريثما تصدر محكمة العدل الدولية قرارها.