الشرطة الماليزية تصادر مجوهرات بقيمة 270 مليون دولار من نجيب عبدالرزاق

أعلنت الشرطة الماليزية الأربعاء 27 يونيو / حزيران عن مصادرتها ممتلكات تصل قيمتها إلى ما بين 900 مليون – 1.1 مليار رنجيت وهو ما يقارب 270 مليون دولار، بعد أن داهمت مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.
المداهمات جاءت على خلفية التحقيق في قضايا فسات تتعلق بصندوق "1MDB " الذي تديره الدولة.
عمار سينغ رئيس قسم الجريمة التجارية في الشرطة الماليزية أكد مصادرة 1200 قطعة مجوهرات من ستة مباني تمت مداهمتها، وألمح في المؤتمر الصحفي الذي عقده على خلفية المداهمات بأن ما صادروه هو أكبر كنز يُعثر عليه في تاريخ ماليزيا.
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وتبلغ القيمة الإجمالية للمجوهرات التي وُجدت ما بين 660 مليون – 880 مليون رينجيت، كما تمت مصادرة 567 حقيقة يد تصل قيمتها إلى 51 مليون رنجيت.
رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد كان قد أعلن عن إمكانية توجيه تهم لنجيب عبد الرزاق كالاختلاس والرشى واستخدام أموال حكومية، وهو ما نفاه نجيب أثناء التحقيق.