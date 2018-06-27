مالطا تسمح لسفينة مهاجرين بالرسو بعد أن رفضت إيطاليا استقبالها

ستدخل سفينة إنقاذ، تحمل نحو 130 مهاجراً منذ ما يقرب من أسبوع، إلى ميناء في مالطا يوم الأربعاء لتنتهي أزمة مع إيطاليا التي رفضت رسو السفينة في موانئها.
وقال جوزيف موسكات رئيس وزراء مالطا للصحفيين إن سبعا من دول الاتحاد الأوروبي عرضت تقاسم هذا العبء مع بلاده.
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ومن المقرر أن ترسو السفينة لايفلاين التي تديرها مؤسسة ميشن لايفلاين الخيرية الألمانية في مالطا حوالي الساعة الرابعة ظهراً بتوقيت غرينتش. ولايفلاين ثاني سفينة منعت ايطاليا رسوها في موانئها الشهر الجاري.
وقال موسكات "ستُمنح لايفلاين تصريحا لدخول ميناء مالطا حيث ستبدأ على الفور إجراءات التحقق من الهوية والتثبت من أحقيتهم في اللجوء وتوزيعهم على دول أعضاء أخرى".
وقد أوجدت الهجرة غير الشرعية انقساماً بين قادة دول الاتحاد الأوروبي الذين باتت قضية المهاجرين تمثل لهم معطى للكسب أو الخسارة في الانتخابات، من إيطاليا حتى المجر، مع تفضيل الناخبين للمرشحين المدافعين عن اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة.
وكان عدد المهاجرين انخفض حتى منتصف العام الجاري إلى عشرات الآلاف بعد أن كان بلغ عام 2015 أكثر من مليون مهاجر.
المصدر: رويترز.