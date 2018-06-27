يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لعقد قمة لهم في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث عدد من القضايا في مقدمتها الهجرة غير الشرعية وسبل الحد منها.
الهجرة غير الشرعية في جدول أعمال القمة الأوروبية في بروكسل
الهجرة غير الشرعية في جدول أعمال القمة الأوروبية في بروكسل
ويُتوقع أن يصادق قادة الاتحاد الأوروبي في قمتهم التي ستستمر يومين على زيادة تشديد الإجراءات على الحدود الخارجية للقارة وتقديم المزيد من المال لدول أجنبية لمنع المهاجرين من الإبحار نحو أوروبا، لكن لا توجد مؤشرات إلى أن القادة سيتوصلون إلى اتفاق في شأن كيفية تقسيم أعباء المهاجرين.
وكان عدد المهاجرين انخفض حتى منتصف العام الجاري إلى عشرات الآلاف بعد أن كان بلغ عام 2015 أكثر من مليون مهاجر.
وقد أوجدت الهجرة غير الشرعية انقساماً بين قادة دول الاتحاد الذين باتت قضية المهاجرين تمثل لهم معطى للكسب أو الخسارة في الانتخابات، من إيطاليا حتى المجر، مع تفضيل الناخبين للمرشحين المدافعين عن اتخاذ موقف أكثر صرامة بشأن الهجرة.
ويشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان أعلن مؤخرا أن بلاده تؤيد فرض عقوبات مالية على دول الاتحاد الأوروبي، التي ترفض قبول مهاجرين ممن يحق لهم الحصول على اللجوء.
يذكر أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، تواجه ضغوطا لأن حليفها منذ فترة طويلة وهو حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، البافاري، هدد ببدء إبعاد كل طالبي اللجوء عند الحدود الألمانية، والذين سجلوا أسماءهم بالفعل في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، ما لم يتوصل الاتحاد لاتفاق بشأن توزيعهم بشكل أكثر عدالة.