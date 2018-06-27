هل تتحدى الروبوتات البشر في صناعة فطائر البيتزا؟

تعتقد شركة إكيم فرنسية وهي شركة حديثة أن انسانا آليا جديداً يمكن أن يتفوق على الطهاة في عمل فطائر البيتزا المعروفة عالميا.
ويستطيع الروبوت الذي عادة ما نراه في المصانع أن يضع معجون الطماطم على قاعدة فطيرة البيتزا ثم وضعها في الفرن، كما أنه يستطيع أن يقوم بوضعها في صندوق من الكرتون وتقطيعها.
ويحاكي الانسان الالي الحركات التي يقوم بها الطهاة عند فرد العجين ووضع الزيت والفلفل على البيتزا الساخنة بعد إخراجها من الفرن.
ويستطيع الروبوت المزود بثلاث أذرع القيام بعدة مهام في آن واحد ويقول مبتكروه إنه يمكن أن يصنع فطيرة بيتزا كل 30 ثانية أي 120 فطيرة في الساعة الواحدة مقارنة مع 40 فطيرة بيتزا ينتجها البشر كل ساعة.
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وليست سرعة التحضير هي ميزة فطائر البيتزا الآلية الوحيدة لكن جميع المكونات من المنتجات الحيوية التي يجري اختيارها بعناية من فرنسا وإيطاليا.
لم يغادر الروبوت المنتج للبيتزا قاعة العرض الخاصة بالشركة الموجودة خارج باريس بعد ولكن إكيم تبحث عن مكان في العاصمة الفرنسية لفتح مطعم آلي وتنوي بيع حقوق الامتياز في العام المقبل لتتوسع خارج حدود فرنسا في أوروبا وبقية دول العالم.