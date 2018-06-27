هل تتحدى الروبوتات البشر في صناعة فطائر البيتزا؟

تعتقد شركة إكيم فرنسية وهي شركة حديثة أن انسانا آليا جديداً يمكن أن يتفوق على الطهاة في عمل فطائر البيتزا المعروفة عالميا.

ويستطيع الروبوت الذي عادة ما نراه في المصانع أن يضع معجون الطماطم على قاعدة فطيرة البيتزا ثم وضعها في الفرن، كما أنه يستطيع أن يقوم بوضعها في صندوق من الكرتون وتقطيعها.