اليمنية نورا حسين قاتلة زوجها المغتصب تنجو من عقوبة الإعدام

ألغت المحكمة الشرعية في السودان عقوبة الإعدام الصادرة بحق نورا حسين (19 عاماً) التي قتلت زوجها طعناً بعد أن اغتصبها.
وقال محامي الفتاة إن المحكمة ألغت حكم الإعدام وحكمت على نورا بالسجن لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية كدية لأهل الرجل المقتول.
وكان حكم الإعدام الذي صدر بحق نورا قد أثار اهتمام الرأي العام على مستوى السودان والعالم، حيث طالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية عديدة منها منظمة العفو الدولية السلطات السودانية بالإعفاء عن نورا ومراعاة الظروف التي وقعت في الحادثة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أطلقت مبادرة وقع عليها أكثر من 400 ألف شخص حول العالم يطالبون بالعفو عن نورا.
وأُُجبرت نورا على الزواج من ابن عمها قبل أن تتجاوز 16 من عمرها، ورفضت معاشرته جنسياً بعد الزواج، فقام الرجل باغتصابها بمساعدة أقاربه. وفي اليوم التالي حاول اغتصابها مجدداً فطعنته بالسكين حتى الموت.
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وأثارت قصة نورا حسين العديد من التساؤلات حول الزواج القسري للقاصرات في السودان وحول عدم اعتبار اغتصاب الزوج لزوجته جريمة في القانون السوداني.
وتنتقد منظمات تابعة للأمم المتحدة الزواج المبكر في السودان وتعتبر أن هذا لا يؤثر فقط على الفتاة بل على مستقبل البلاد والأجيال القادمة. وقالت منظمة اليونيسيف إن هذه الظاهرة تجبر الفتيات على ترك المدرسة وعدم إكمال تعليمهن.
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