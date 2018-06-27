الفقر يجتاح إيطاليا ومعدلاته يجعلها تتصدر قائمة العوز في أوروبا

سجّل عدد الإيطاليين المعرّضين لخطر الفقر ارتفاعاً تجاوز عتبة الثلاثة ملايين مواطن منذ الأزمة المالية العالمية التي حلّت في العام 2008، ما يجعل إيطاليا تتصدر الدول الأوروبية لجهة أزمة الفقر.

وعلى الرغم من استعادة إيطاليا جزء من عافيتها التنموية في العام 2016، غير أن مؤشرات الفقر بقيت في حالة ارتفاع، فقد بلغ عدد الإيطاليين المصنّفين وفق محددات الاتحاد الأوروبي كعائلات ذات دخل منخفض للغاية أو بدون وظيفة ثابتة، 18 مليونًا، حسب ما ذكره المكتب الإحصائي الأوروبي.

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وكان 117.5 مليون شخص في دول الاتحاد الأوروبي تعرّضوا قبل ثلاث سنوات لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي وقد مثّل هؤلاء نسبة 23.4 بالمائة من عدد سكّان دول الاتحاد.