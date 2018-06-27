الفقر يجتاح إيطاليا ومعدلاته يجعلها تتصدر قائمة العوز في أوروبا

سجّل عدد الإيطاليين المعرّضين لخطر الفقر ارتفاعاً تجاوز عتبة الثلاثة ملايين مواطن منذ الأزمة المالية العالمية التي حلّت في العام 2008، ما يجعل إيطاليا تتصدر الدول الأوروبية لجهة أزمة الفقر.
وعلى الرغم من استعادة إيطاليا جزء من عافيتها التنموية في العام 2016، غير أن مؤشرات الفقر بقيت في حالة ارتفاع، فقد بلغ عدد الإيطاليين المصنّفين وفق محددات الاتحاد الأوروبي كعائلات ذات دخل منخفض للغاية أو بدون وظيفة ثابتة، 18 مليونًا، حسب ما ذكره المكتب الإحصائي الأوروبي.
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وكان 117.5 مليون شخص في دول الاتحاد الأوروبي تعرّضوا قبل ثلاث سنوات لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي وقد مثّل هؤلاء نسبة 23.4 بالمائة من عدد سكّان دول الاتحاد.
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ويُطلق وصفُ فقير على الشخص الذي لديه دخل أقل بنسبة 60 بالمائة من متوسط الدخل القومي، ووفقاً لأحدث البيانات في إيطاليا، فإن الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع في البلاد يتجاوزون 5 ملايين، وهو الرقم الأعلى منذ العام 2005.
ويقدر عدد العائلات الإيطالية التي تعيش في فقر شديد بمليون و 778 ألف عائلة، أي ما يعادل 5 ملايين و 58 ألف فرد. يبلغ معدل الفقر المدقع 6.9٪ للعائلات و 8.4٪ للأفراد ، كما هو موضح في أحدث تقرير.
وكانت أوروبا شهدت في العام 2016 تسجيل أخطر حالات الفقر المدقع في بلغاريا حيث بلغت النسبة 40.4 بالمائة، وجاءت بعدها رومانيا التي سجلت 38.8 بالمائة، وبعدها اليونان بنسبة 35.6 بالمائة، فيما تشهد جمهورية التشيك وفنلندا والدنمارك حالات فقر أقل.