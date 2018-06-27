الأمير وليام يزور الضفة الغربية ويلتقي الرئيس عباس

زار الأمير البريطاني ويليام مخيما للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء بعد أن عبر خلال اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن آماله في أن يحل السلام في الشرق الأوسط.

وقال الأمير وليام لعباس في بداية الاجتماع "أنا سعيد للغاية لأن بلدينا يعملان معا عن كثب وكان بينهما قصص نجاح في التعليم والعمل الإغاثي في السابق، ولذا، فليستمر ذلك طويلا".