توقيع اتفاق للسلام بين أطراف الصراع في جنوب السودان

قال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد إن رئيس دولة جنوب السودان وقع على اتفاق للسلام مع المتمردين يوم الأربعاء يبدأ بموجبه وقف لإطلاق النار خلال 72 ساعة، لكن المتمردين رفضوا نقاطا أخرى في الاتفاق.

تم التوصل إلى الاتفاق في العاصمة السودانية الخرطوم ويهدف لإنهاء حرب أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وفرار ثلاثة ملايين شخص من منازلهم. وانهارت اتفاقات أخرى للسلام في السابق.

وقال أحمد إن الاتفاق الإطاري يأتي قبل تسوية نهائية وسيسمح "بفتح الممرات للمساعدات الانسانية وإطلاق سراح الأسرى" وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد أربعة أشهر.