أكثر من 600 مهاجر غير شرعي كانوا على متن حوالي عشرين قاربا، جرى إنقاذهم في عرض الساحل الإسباني يوم الإثنين على أيدي فرق الإنقاذ الاسبانية. ففي مضيق جبل طارق كان 377 شخصا موزعين على 18 قاربا، وقد تم نقلهم إلى ميناء طريفة وباربات. وبالموازاة مع ذلك شرقا في بحر البران بين المغرب وإسبانيا، تم إنقاذ 236 مهاجرا من بينهم أربعة من القصر، وقد اكتظت بهم خمسة قوارب، وتم نقلهم باتجاه ميناء موتريل وميناء ألميريا. وعثر على ثلاثة مغاربة على متن زورق في عرض ساحل طريفة غربي مضيق جبل طارق، وكان 750 مهاجرا أنقذهم خفر السواحل الإسبان يوم السبت في المنطقة ذاتها.
إنقاذ مئات المهاجرين من الغرق في عرض الساحل الإسباني
إنقاذ مئات المهاجرين من الغرق في عرض الساحل الإسباني
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ارتفاع عدد سكان إسبانيا بسبب المهاجرين
وتأتي عمليات الإنقاذ هذه بعد نحو أسبوع من وصول سفينة أكواريوس، التي جلبت على متنها إلى إسبانيا 630 مهاجرا، كانت إيطاليا ومالطا رسوها في أحد موانئها.
وما تزال حدة التوتر مرتفعة في أوروبا بخصوص هذا الموضوع، غداة قمة مصغرة لست عشرة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي عقدت في بروكسل، ولكنها لم تسفر عن نتائج وإجراءات ملموسة، إذ لاحت المواقف متباينة بين بعض الأعضاء مثل إيطاليا وفرنسا.
وتعد إسبانيا ثالث بوابة للمهاجرين الوافدين إلى أوروبا بعد إيطاليا واليونان.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن عدد المهاجرين الذي حاولوا عبور المتوسط قد تراجع إلى نحو النصف منذ بداية العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، ولكن العدد تضاعف ثلاث مرات فيما يتعلق بإسبانيا، التي وصلها أكثر من 12 ألف مهاجر بحرا، منذ بداية السنة وإلى غاية 20 من الشهر الحالي، وقد فقد 292 حياتهم غرقا في رحلة العبور تلك، وفي المجموع فقد مات 960 مهاجرا غرقا في البحر الأبيض المتوسط خلال الفترة ذاتها، وفق المنظمة الدولية.