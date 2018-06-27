إنقاذ مئات المهاجرين من الغرق في عرض الساحل الإسباني

أكثر من 600 مهاجر غير شرعي كانوا على متن حوالي عشرين قاربا، جرى إنقاذهم في عرض الساحل الإسباني يوم الإثنين على أيدي فرق الإنقاذ الاسبانية. ففي مضيق جبل طارق كان 377 شخصا موزعين على 18 قاربا، وقد تم نقلهم إلى ميناء طريفة وباربات. وبالموازاة مع ذلك شرقا في بحر البران بين المغرب وإسبانيا، تم إنقاذ 236 مهاجرا من بينهم أربعة من القصر، وقد اكتظت بهم خمسة قوارب، وتم نقلهم باتجاه ميناء موتريل وميناء ألميريا. وعثر على ثلاثة مغاربة على متن زورق في عرض ساحل طريفة غربي مضيق جبل طارق، وكان 750 مهاجرا أنقذهم خفر السواحل الإسبان يوم السبت في المنطقة ذاتها.