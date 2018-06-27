قرار حظر سفر مسلمين إلى الولايات المتحدة يخيب آمال لاجئين في بدء حياة جديدة

قال مواطن سوري أخضع لإمكانية إعادة التوطين في الولايات المتحدة إن آماله خابت بعد تأييد المحكمة الأمريكية العليا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر السفر على خمسة بلدان ذات أغلبية من المسلمين، من بينها سوريا.
ووصف محمود منصور البالغ من العمر 44 سنة وهو أب لأربعة أطفال، قرار المحكمة الأمريكية العليا بأنه لا إنساني. وفيما كان منصور يخضع لفحص سيرته في جانبها الأمني، كان يأمل أن يحظى بلم شمل عائلته في الولايات المتحدة.
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وكان منصور هرب من سوريا سنة 2012، وهو يشعر الآن أنه محاصر في الأردن، التي تستضيف على أراضيها وبما يفوق قدراتها مئات آلاف اللاجئين السوريين.
وحتى قبل صدور قرار المحكمة الأمريكية العليا فإن إدارة ترامب خفضت إلى أبعد حد عدد اللاجئين الإجمالي، الذي كانت الولايات المتحدة تأمل استيعابه سنة 2017 من 110 الف لاجئ إلى 50 ألف لاجئ.
في هذه الأثناء أطلقت منظمات دولية صفارات الإنذار بشأن مصير المزيد من آلاف السوريين الهاربين، من محاولات انقضاض قوات الرئيس السوري بشار الأسد على جنوب غربي البلاد.
من جانبه حث المجلس النرويجي لشؤون اللاجئين الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى، على إظهار الدعم للمدنيين السوريين الذي هربوا من مثل أعمال العنف تلك.