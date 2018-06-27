قرار حظر سفر مسلمين إلى الولايات المتحدة يخيب آمال لاجئين في بدء حياة جديدة

قال مواطن سوري أخضع لإمكانية إعادة التوطين في الولايات المتحدة إن آماله خابت بعد تأييد المحكمة الأمريكية العليا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حظر السفر على خمسة بلدان ذات أغلبية من المسلمين، من بينها سوريا.

ووصف محمود منصور البالغ من العمر 44 سنة وهو أب لأربعة أطفال، قرار المحكمة الأمريكية العليا بأنه لا إنساني. وفيما كان منصور يخضع لفحص سيرته في جانبها الأمني، كان يأمل أن يحظى بلم شمل عائلته في الولايات المتحدة.