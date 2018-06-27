العدل الدولية تنظر بدعوى انتهاك الإمارات لحقوق قطريين

أعلنت محكمة العدل الدولية عن بدء جلسات استماعها في شكوى قطر ضد الإمارات العربية المتحدة من يوم الأربعاء 27 يونيو / حزيران وحتى يوم الجمعة 29 من نفس الشهر، بدعوى انتهاكها حقوق المواطنين القطريين.

الدعوى والتي يعود تاريخها إلى الاثنين 11 يونيو /حزيران، تتهم فيها قطر الإمارات بانتهاكها حقوق الإنسان، وخرقها اتفاقيات دولية تنص على القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وذكر بيان نُشر على الموقع الرسمي للمحكمة، فإن الإمارات وبحسب الدعوى سنّت ونفّذت سلسلة من الإجراءات التمييزية موجهة ضد القطريين، بالاستناد إلى جنسيتهم، مما أدى إلى انتهاك حقوقهم، منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، حيث منعتهم من دخول أراضيها أو المرور عبرها كما أغلقت المجال الجوي والموانئ الإماراتية أمام القطريين، وهذا ما منعهم من استغلال ممتلكاتهم وأصولهم الموجودة داخل الإمارات، كما أغلقت مكاتب قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام القطرية، "بحسب النص الصريح للبيان".

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وبحسب الدعوى فإن الإمارات تكون قد خرجت عن التزاماتها بموجب المواد الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.