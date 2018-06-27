موسكو وواشنطن تتفقان على عقد قمة بين بوتين وترامب

أبلغ يوري أوشاكوف مستشار الكرملين للسياسة الخارجية الصحفيين يوم الأربعاء بأن موسكو وواشنطن اتفقتا على عقد قمة قريبا بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وذكر أن القمة ستعقد في بلد ثالث مناسب للطرفين وأن التحضيرات تحتاج عدة أسابيع أخرى. واضاف إن موسكو وواشنطن ستعلنان توقيت ومكان القمة يوم الخميس.
وكان أوشاكوف يتحدث بعدما أجرى بوتين محادثات مع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي في الكرملين.
وقال الكرملين يوم الثلاثاء إنه يرغب في إجراء مباحثات بشأن الأمن الدولي والاستقرار ونزع السلاح والمشكلات الإقليمية والعلاقات الثنائية.
وقال بولتون إن الرئيس دونالد ترامب سيطرح "جميع القضايا" مع نظيره الروسي خلال قمة مقبلة بين الزعيمين.
وأضاف بولتون إنه لا يعتقد أن هناك "أي شيء غير عادي" في اجتماع ترامب مع بوتين.
وساعد بولتون في اتفاق موسكو وواشنطن على عقد القمة، وهي خطوة ستثير على الأرجح قلق بعض حلفاء الولايات المتحدة ورد فعل غاضبا من بعض معارضي ترامب في الداخل.
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في مارس - آذار الماضي هنأ ترامب بوتين هاتفيا بعد فوزه في الانتخابات وقال إنهما سيجتمعان قريبا. لكن الروس شكوا منذ ذلك الحين من صعوبة التحضير لمثل هذا الاجتماع.
ووصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوى لها منذ الحرب الباردة. والدولتان على خلاف بشأن عدد من القضايا منها سوريا وأوكرانيا واتهامات بتدخل روسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 واتهامات بضلوع موسكو في تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا في مارس - آذار. ولذا فإن التوقعات ليست كبيرة فيما يتعلق بالنتائج التي يمكن أن تسفر عنها أي قمة بين بوتين وترامب رغم قول ترامب قبل انتخابه إنه يرغب في تحسين العلاقات بين أمريكا وروسيا والتصريحات الإيجابية التي أبداها الرجلان تجاه بعضهما البعض من حين لآخر.
المصدر: رويترز.