استبعد الاتحاد الأوروبى لكرة القدم نادى ميلان الإيطالى من المسابقات الأوروبية لمدة عامين بسبب اختراق قواعد اللعب المالى النظيف.
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يستبعد ميلانو الإيطالي من المشاركة في مسابقته القارية الموسم المقبل
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يستبعد ميلانو الإيطالي من المشاركة في مسابقته القارية الموسم المقبل
واتخذت غرفة التحكيم التابعة للهيئة المالية بالاتحاد الأوروبى برئاسة خوسيه نارسيسو قرارًا بتجميد مشاركة ميلان فى المسابقات الأوروبية بسبب اختراق لوائح تراخيص النادى واللعب المالى النظيف.
ويجوز الاستئناف على هذا القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية، وفقًا للمادة 34 من القواعد الإجرائية التي تحكم هيئة الرقابة المالية لنادي الاتحاد الأوروبي.