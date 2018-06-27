كييف تتهم موسكو بالتخطيط لهجوم إلكتروني كبير والكرملين ينفي

قال قائد شرطة الإنترنت في أوكرانيا سيرهي ديميديوك في تصريح خاص لرويترز إن متسللين إلكترونيين يستهدفون ببرمجيات خبيثة الشركات الأوكرانية بهدف شن هجمة كبيرة لاحقاً عن طريق ما يُعرف "بالأبواب الخلفية".

وتتنوع الشركات المستهدفة بين البنوك وشركات البنى التحتية وشركات أخرى حكومية وخاصة. وقال ديميديوك إن نوع الفيروسات التي تم رصدها تشير إلى تخطيط المصدر لهجوم كبير منسق في يوم معين. وأضاف أن الجهات المعنية في أوكرانيا تتعاون مع السلطات الأجنبية بهدف تحديد هوية المتسللين.