صرح مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستيفان دي ميستورا اليوم الأربعاء أمام مجلس الأمن الدولي قائلا إن نشوب معركة شاملة في جنوب غرب سوريا من شأنه أن يزيد التوتر مع إسرائيل. وأضاف أنه يخشى أن تتحول المعركة في جنوب غرب سوريا إلى وضع أشبه بمعارك الغوطة الشرقية وحلب.
دي ميستورا أمام مجلس الأمن: "نشوب معركة شاملة في جنوب غرب سوريا سيزيد التوتر مع إسرائيل"
دي ميستورا أمام مجلس الأمن: "نشوب معركة شاملة في جنوب غرب سوريا سيزيد التوتر مع إسرائيل"
كما أكد في بيانه أن مسؤولين كبارا من إيران وروسيا وتركيا أجروا محادثات "جوهرية" اليوم الثلاثاء بشأن كيفية تشكيل اللجنة الدستورية السورية وعملها وإن من المقرر إجراء المزيد من هذه المحادثات خلال أسابيع.
وجاء في البيان بعد المحادثات في جنيف "خلال الاجتماع جرت مناقشات بناءة وجوهرية بشأن قضايا متصلة بتشكيل وعمل لجنة دستورية وبدأت أرضية مشتركة تظهر".