اليمن : مبعوث الأمم المتحدة يناقش الوضع في الحديدة وتحذيرات من حصول مجاعة

اجتمع مبعوث خاص من الأمم المتحدة مع الرئيس اليمني في إطار جهود لإيجاد حل سياسي يحول دون شن هجوم شامل على مدينة الحديدة حيث يوجد الميناء الرئيسي في البلاد مما قد يتسبب في مجاعة بحسب الأمم المتحدة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الحديدة تعاني من أعلى معدلات سوء التغذية في البلاد.