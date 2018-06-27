صوت: ما هو البلد العربي الأكثر خطورة على النساء؟

نشرت وكالة رويترز دراسة أثبتت أن الهند هي أكثر بلدان العالم خطورة على النساء من حيث القتل العرفي والاغتصاب وزواج القاصرات عنوة، ولكن لا يوجد إلى اليوم دراسة حول البلدان العربية الأكثر خطورة على المرأة من حيث حوادث قتل الشرف، والتحرش الجنسي والاغتصاب والعنف ضد الزوجات والاضطهاد في العمل وأمور أخرى لطالما عانت منها الفتيات العربيات في صمت.
دراسة رويترز العالمية: ما هي الدول العشر الأكثر خطورة على النساء في العالم؟
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