لم يتأخر رجال الإطفاء في مدينة بينغتونغ التايوانية في الوصول إلى المبنى العملاق الذي تدلى من طابقه الخامس طفل في الرابعة من عمره.
شاهد عملية إنقاذ طفل علق رأسه بشرفة منزله في تايوان
شاهد عملية إنقاذ طفل علق رأسه بشرفة منزله في تايوان
الحادث وقع نحو الساعة الحادية عشرة صباح السبت عندما استغل الطفل الصغير انشغال والدته في أعمالها المنزلية وصعد إلى الشرفة التي قالت شرطة البناء إنها تقوم بترميمها فانزلق قدمه الصغير بين القضبان الحديدية للشرفة.
المثير للدهشة هو أن جسد الطفل بالكامل مرة بسهولة بين الحديد إلا رأسه لكبر حجمه فظل عالقا من رأسه وتدلى جسده بالكامل في الهواء.
ووجهت لوالدي الطفل تهمة انتهاك قانون رعاية الأطفال، وحكم قاضي المدينة بالفعل عليهما بغرامة مالية قدرت ب3000 دولار تايواني أي ما يعادل 84 يورو فقط، وفقا لبيان صدر عن شرطة المقاطعة.