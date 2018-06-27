صور تنفي وأخرى تؤكد تعرض مارادونا لوعكة صحية

بعد مباراة أمس الثلاثاء 26 يونيو / حزيران بين فريقي الأرجنتين والمغرب، تناقل الملايين شائعة دخول مارادونا إلى المستشفى، إثر اصابته بوعكة صحية.

إلا أن صورا نُشرت على موقع ole.com ظهر فيها ـ محقق انتصارات الأرجنتين ـ وهو يتناول الطعام على متن طائرة خاصة نقلته من سانت بطرسبرغ إلى موسكو، كانت دليلا كافيا لنفي هذه الشائعة.