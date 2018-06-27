صور تنفي وأخرى تؤكد تعرض مارادونا لوعكة صحية

بعد مباراة أمس الثلاثاء 26 يونيو / حزيران بين فريقي الأرجنتين والمغرب، تناقل الملايين شائعة دخول مارادونا إلى المستشفى، إثر اصابته بوعكة صحية.
إلا أن صورا نُشرت على موقع ole.com ظهر فيها ـ محقق انتصارات الأرجنتين ـ وهو يتناول الطعام على متن طائرة خاصة نقلته من سانت بطرسبرغ إلى موسكو، كانت دليلا كافيا لنفي هذه الشائعة.
ومن ثم نشر مارادونا صورة له على انستغرام، وعلق عليها:"أريد أن أطمئنكم، أنا بخير، المشكلة أنه وبين الشوطين، شعرت بألم في رقبتي، لذا فقد خضعت لفحص طبي، وأشار الطبيب إلى ضرورة مغادرتي قبل نهاية المباراة، لكنني آثرت البقاء"..
الشائعة بدأت بعد أن تم نشر مقطع فيديو يظهر فيه وكأنه بحاجة إلى المساعدة في المشي، في محاولة للاحتفال بعد أن هزم فريقه الوطني منتخب نيجيريا، وانتقل إلى دوري الـ 16. وهو فيديو نشره الصحفي الرياضي فرناندو شوارتز "بحسب ما ذكرت رويترز"، معلقا عليه بأن مارادونا يسير بمساعدة رجل لعجزه عن المشي.
وسائل إعلام أرجنتينية ذكرت أن مارادونا خضع لعلاج بعض أن عانا من انخفاض ضغط الدم في الملعب، وغادر بشكل طبيعي بعد وقت قصير.
الموقع الرياضي ESPN ذكر بأن مارادونا نُقل إلى المستشفى، كما صرح متحدث باسم الفيفا بأن مارادونا غادر الملعب لكنه امتنع عن تقديم المزيد من المعلومات، وهو تماما ما نشره موقع Ladibible عبر حسابه على تويتر.
يذكر أن مارادونا قاد منتخب الارجنتين للفوز بكأس العالم عام 1986 قد عانى من ادمان الكوكايين في سنوات ماضية.