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صور تنفي وأخرى تؤكد تعرض مارادونا لوعكة صحية

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صور تنفي وأخرى تؤكد تعرض مارادونا لوعكة صحية

مارادونا خلال مواجهة الأرجنتين ونيجيريا
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REUTERS/Toru Hanai
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بعد مباراة أمس الثلاثاء 26 يونيو / حزيران بين فريقي الأرجنتين والمغرب، تناقل الملايين شائعة دخول مارادونا إلى المستشفى، إثر اصابته بوعكة صحية.

إلا أن صورا نُشرت على موقع ole.com ظهر فيها ـ محقق انتصارات الأرجنتين ـ وهو يتناول الطعام على متن طائرة خاصة نقلته من سانت بطرسبرغ إلى موسكو، كانت دليلا كافيا لنفي هذه الشائعة.

Castellano | Italiano | Inglés Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato! Voglio solo dirvi che sto bene, che non sono e non sono stato ricoverato. Durante l'intervallo della partita con la Nigeria ho avuto un forte dolore alla nuca e un mancamento. Un medico mi ha visitato e mi ha consigliato di tornare a casa prima del secondo tempo, ma ho deciso di rimanere perché ci stavamo giocando il tutto per tutto. Come sarei potuto andarmene? Un bacio a tutti e grazie per il supporto... Diego ci sarà ancora per un bel po'! I want to tell everyone that I am fine, that I am not, neither was I interned. In the halftime of the game against Nigeria, my neck hurt a lot and I suffered a decompensation. I was checked by a doctor and he recommended me to go home before the second half, but I wanted to stay because we were risking it all. How could I leave? I send a kiss to everyone, thanks for the support!

Une publication partagée par Diego Maradona Oficial (@maradona) le

ومن ثم نشر مارادونا صورة له على انستغرام، وعلق عليها:"أريد أن أطمئنكم، أنا بخير، المشكلة أنه وبين الشوطين، شعرت بألم في رقبتي، لذا فقد خضعت لفحص طبي، وأشار الطبيب إلى ضرورة مغادرتي قبل نهاية المباراة، لكنني آثرت البقاء"..

الشائعة بدأت بعد أن تم نشر مقطع فيديو يظهر فيه وكأنه بحاجة إلى المساعدة في المشي، في محاولة للاحتفال بعد أن هزم فريقه الوطني منتخب نيجيريا، وانتقل إلى دوري الـ 16. وهو فيديو نشره الصحفي الرياضي فرناندو شوارتز "بحسب ما ذكرت رويترز"، معلقا عليه بأن مارادونا يسير بمساعدة رجل لعجزه عن المشي.

وسائل إعلام أرجنتينية ذكرت أن مارادونا خضع لعلاج بعض أن عانا من انخفاض ضغط الدم في الملعب، وغادر بشكل طبيعي بعد وقت قصير.

الموقع الرياضي ESPN ذكر بأن مارادونا نُقل إلى المستشفى، كما صرح متحدث باسم الفيفا بأن مارادونا غادر الملعب لكنه امتنع عن تقديم المزيد من المعلومات، وهو تماما ما نشره موقع Ladibible عبر حسابه على تويتر.

يذكر أن مارادونا قاد منتخب الارجنتين للفوز بكأس العالم عام 1986 قد عانى من ادمان الكوكايين في سنوات ماضية.

الوكالات • رويترز