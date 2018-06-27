ما هي الدول العشر الأكثر خطورة على النساء في العالم؟

تم تصنيف الهند على أنها الدولة الأكثر خطورة على النساء بعد أن جاءت في المركز الرابع في نفس الاستطلاع قبل سبع سنوات. صنفت ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، والتي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة، على أنها الأكثر خطورة من حيث ثلاثة محاور مطروحة في الموضوع - خطر التعرض للعنف الجنسي والمضايقة ضد النساء، والخطر الذي تواجهه النساء من الممارسات الثقافية والقبلية والتقليدية، والبلد الذي النساء أكثر عرضة لخطر الاتجار بالبشر بما في ذلك العمل القسري والعبودية الجنسية والعبودية المنزلية.

تسبب العنف ضد النساء في الهند في غضب واحتجاجات وطنية ودولية منذ الاغتصاب الجماعي والقتل عام 2012 لطالب في حافلة في نيودلهي. ومع ازدياد حالات الاغتصاب إلى مستوى قياسي في الهند بحلول العام ذاته، وجهت أصابع الاتهام إلى حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لعدم قيامه بما يكفي لحماية النساء.

أفغانستان

صنفت أفغانستان في المرتبة الثانية من حيث خطورتها علىى النساء وفقا لاستطلاع في عام 2011. وبعد قرابة 17 عامًا من الإطاحة بحركة طالبان ، لا تزال العديد من النساء يواجهن أوضاعًا مأساوية يوميًا على الرغم من قيام المانحين الغربيين بضخ مليارات الدولارات في البلاد. صنفت أفغانستان على أنها الدولة الأكثر خطورة على النساء فيما يتعلق بثلاثة أسئلة، أخطرها من حيث العنف غير الجنسي المرتبط بالنزاعات والاعتداءات المنزلية، وأسوأ فرص الحصول على الرعاية الصحية، وعدم القدرة على الوصول إلى الموارد الاقتصادية. والتمييز في الوظائف والأراضي.

أدرجت أفغانستان في قائمة 171 دولة من أصل 188 دولة في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2015. اتهمت الأمم المتحدة الدولة الأفغانية بالسماح بوحشية الجنس على نطاق واسع بأن تمر دون عقاب بفشلها في مقاضاة العنف الإجرامي ضد النساء وهن غالباً ما يحتجزن في المنزل باعتبارهن تابعين للرجل.

موقع الجبهة العالمية للمستضعفين

سوريا

حلت سوريا ثالث أخطر بلد للنساء بعد سبع سنوات من الحرب الأهلية التي أهلكت الخدمات في جميع أنحاء البلاد وقتلت حوالي 510،000 شخص. يعيش حوالي 5.5 مليون سوري كلاجئين في دول مجاورة و 6.1 مليون آخرين من أصل 18 مليون نسمة ما يزالون في سوريا لكنهم أجبروا على الفرار من ديارهم.

صنّف المستجيبون سوريا على أنها ثاني أخطر بلد للنساء فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية وتعتبر العنف غير الجنسي الذي يشمل العنف المتصل بالنزاع وكذلك العنف المنزلي. كانت سوريا ثالث مجاور مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها النساء من العنف الجنسي والمضايقات ، كما أنها سُجّلت في المرتبة السابعة بسبب عدم الوصول إلى الموارد الاقتصادية.

Thomson Reuters Foundation/Megan Iacobini de Fazio

الصومال

صُنِّفَ الصومال في المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر خطورة على المرأة بعد حصولها على المركز الخامس في استطلاع عام 2011. يذكر أن هذا البلد الفقير الواقع في القرن الإفريقي غارق في صراعه منذ عام 1991 حيث تكافح الحكومة من أجل فرض سيطرتها على المناطق الفقيرة والريفية في إطار حركة الشباب الإسلامية. وقدرت الأمم المتحدة أن حوالي 6.2 مليون شخص في الصومال - أي نصف السكان - يحتاجون إلى مساعدات طارئة ، مثل الغذاء والماء والمأوى ، بسبب النزاع والجفاف الذي لم يسبق له مثيل.

وقد صنف الاستطلاع الصومال ثالث أخطر بلد بالنسبة للنساء من حيث الوصول إلى الرعاية الصحية وتعرضهن لمخاطر الممارسات الثقافية والتقليدية الضارة. تم تصنيف الصومال على أنه خامس بلد أسوأ من حيث حصول النساء على الموارد الاقتصادية ، حيث حلت تاسعة عند الحديث عن العنف غير الجنسي مثل العنف المرتبط بالنزاع الأسري، وربطت المرتبة العاشرة في العنف الجنسي.

محققات في حوادث السير في حفل تخرجهن يوم الخميس. تصوير رويترز.

المملكة العربية السعودية

تم تصنيف المملكة العربية السعودية كخامس بلد خطير بالنسبة للنساء. سميت المملكة المحافظة على أنها ثاني أسوأ بلد بالمجال الاقتصادي والتمييز الذي يشمل التمييز الوظيفي، وحقوق الملكية التمييزية ، وعدم القدرة على كسب الرزق. وجاء المركز الخامس من حيث المخاطر التي تواجهها النساء من الممارسات الثقافية والدينية والتقليدية ، والسابع فيما يتعلق بالعنف غير الجنسي بما في ذلك العنف المنزلي.

تصدرت المملكة العربية السعودية عناوين الأخبار في السنوات الأخيرة عن الخطوات الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة من نسبة 19 في المائة الحالية ورفع الحظر المفروض منذ عقود على قيادة النساء. لكن التمييز العرقي بين الجنسين في معظم أماكن العمل لا يزال يحد من طريقة توظيف المرأة وقانون الوصاية الذي تحتاج المرأة بموجبه إلى إذن من قريب رجل، للسفر إلى الخارج ، والزواج وأنشطة أخرى ما تزال قائمة. تعرضت المملكة العربية السعودية لانتقادات دولية في الأشهر الأخيرة لاعتقال بعض نشطاء حقوق المرأة وسجنهن.

موقع yenisafak

باكستان

وقد صنفت باكستان على أنها الدولة السادسة الأكثر خطورة على المرأة بعد أن احتلت المركز الثالث في استطلاع عام 2011. تم تصنيف باكستان على أنها رابع أسوأ دولة عندما يتعلق الأمر بالموارد الاقتصادية والتمييز في أماكن العمل وفيما يتعلق بالأرض، وكذلك فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المرأة من الممارسات الثقافية والدينية والتقليدية بما في ذلك ما يسمى جرائم القتل "الشرف". احتلت باكستان المرتبة الخامسة عندما يتعلق الأمر بالعنف غير الجنسي بما في ذلك العنف المنزلي ، والمركز السابع فيما يتعلق بالعنف الجنسي والمضايقة.

وتظهر بيانات البنك الدولي أن امرأة واحدة من كل ثلاث نساء باكستانيات متزوجات تتحدث عن تعرضهن للعنف الجسدي من أزواجهن رغم أن التقديرات غير الرسمية أعلى من ذلك بكثير. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن مئات من النساء والفتيات يقتلون في باكستان كل عام من قبل أفراد عائلاتهن على خلفية "الشرف".

CNN

جمهورية الكونغو الديمقراطية

تم تصنيف جمهورية الكونغو الديمقراطية على أنها الدولة السابعة الأكثر خطورة على المرأة بعد أن جاءت في المركز الثاني في استطلاع عام 2011. حذرت الأمم المتحدة من أن ملايين الأشخاص يواجهون ظروفا معيشية جشعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد سنوات من إراقة الدماء بين الفصائل والخروج على القانون. وقد نزح نحو 4.3 مليون شخص وسط أعمال العنف المحلي، بما في ذلك هجمات المنجل والاغتصاب الجماعي، حيث قالت منظمات غير حكومية هذا العام إن النساء والأطفال يتعرضون "لأسوأ إساءة جنسية على الإطلاق".

تحتل الدولة الشاسعة في أفريقيا الوسطى المرتبة الثانية من حيث عدد النساء فيما يتعلق بالعنف الجنسي. وقد صنّفت بين السابعة والتاسعة في أربع مسائل أخرى، بما في ذلك العنف غير الجنسي ، والحصول على الرعاية الصحية ، والموارد الاقتصادية، والتهديدات الثقافية والتقليدية.

فتاة يمنية ترسم على أحد جدران صنعاء القديمة رويترز

اليمن

جاء اليمن في المرتبة الثامنة كأخطر بلد على النساء. وقد جاء ترتيبه ضعيفًا فيما يتعلق بالحصول على الرعاية الصحية والموارد الاقتصادية وخطر الممارسات الثقافية والتقليدية والعنف غير الجنسي.

وتخوض المملكة العربية السعودية وإيران حربا بالوكالة منذ ثلاثة أعوام في اليمن أسفرت عن مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص ونزوح ثلاثة ملايين شخص ودفعت البلاد الفقيرة إلى حافة المجاعة. لا يزال اليمن يعاني من الأزمة الإنسانية الأكثر إلحاحاً في العالم حيث يحتاج 22 مليون شخص إلى مساعدات حيوية.

نيجيريا

صُنفت نيجيريا كبلد تاسع أخطر النساء مع جماعات حقوق الإنسان التي تتهم الجيش الباكستاني بالتعذيب والاغتصاب وقتل المدنيين خلال حربه التي استمرت تسع سنوات ضد حركة التمرد الإسلامية "بوكو حرام". لقد قتل الصراع أكثر من 30،000 شخص وأنتج واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

تم تصنيف أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان على أنها سادس أسوأ دولة فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها النساء من الممارسات الثقافية والتقليدية ، وتعادلت في المرتبة العاشرة عندما سئل المستجيبون عن مخاطر العنف الجنسي. ولكن تم تصنيف نيجيريا على أنها رابع أخطر بلد مع روسيا عندما يتعلق الأمر بالاتجار بالبشر. وقد أظهرت الدراسات أن عشرات الآلاف من النساء النيجيريات قد تم الاتجار بهن في أوروبا لأغراض الاستغلال الجنسي.

الولايات المتحدة الأمريكية

صنفت الولايات المتحدة على أنها الدولة العاشرة الأكثر خطورة على المرأة ، وهي الدولة الغربية الوحيدة التي ظهرت في قائمة العشر الأوائل. وقد صعدت الولايات المتحدة في الترتيب بعد أن ربطت الثلث المشترك مع سوريا عندما سئل المستجيبون عن أخطر بلد للنساء. من حيث العنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب ، والتحرش الجنسي ، والإكراه على ممارسة الجنس ، وعدم الوصول إلى العدالة في حالات الاغتصاب. كان في المرتبة السادسة للعنف غير الجنسي.

وقد تم إجراء المسح بعد حملة #MeToo ضد التحرش الجنسي التي انتشرت في شهر أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي حيث تم اتهام عالم أفلام هوليوود هارفي وينستين بسوء السلوك الجنسي من قبل أكثر من 70 امرأة ، بعضها يعود إلى عقود. اتهمت مئات من النساء علناً الرجال ذوي النفوذ في الأعمال والحكومة والترفيه بسوء السلوك الجنسي وانضم الآلاف إلى حركة #MeToo لوسائل التواصل الاجتماعية لتبادل قصص التحرش الجنسي أو سوء المعاملة.