موسم صيد السلمون بنكهة خاصة والصياد دبّ أسمر.
شاهد: دببة تتهافت على اصطياد السمك بولاية ألاسكا الأمريكية
شاهد: دببة تتهافت على اصطياد السمك بولاية ألاسكا الأمريكية
إذا كانت الدببة من هواة أكل النباتات والفواكه والعسل فهي تعشق السمك أيضا، وخاصة إذا كان اصطيادها بجهد خاص وفي بيئة رائعة.
هي مناظر طريفة لدببة تتهافت على صيد سمك السلمون في مياه محمية كاتماي الوطنية التي تقع بشبه جزيرة ألاسكا الأمريكية.
وقد أظهرت مشاهد فيديو صورَ دّبين وهما يتنازعان الصيد الثمين وهو يقفز أمام أعينهما فيما كانت بقية الدببة تفتش عن رزقها في مكان غير بعيد.
وتعتبر محمية كاتماي من أكثر المناطق التي تتواجد فيها الدببة السمراء حيث تعمد كل سنة إلى اصطياد سمك السلمون في نهر بروكس.