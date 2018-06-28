السجن 22 عاما لمدبر الهجوم على المجمعات الدبلوماسية الأمريكية ببنغازي

قالت وزارة العدل الأمريكية، إن حكما بالسجن 22 عاما صدر، الأربعاء، على أحمد أبو ختالة، مدبر الهجوم الدامي على المجمعات الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي في ليبيا، في 11 سبتمبر/أيلول 2012، بعد إدانته في تهم تتعلق بالإرهاب واتهامات أخرى.
وأظهرت الأدلة الحكومية أن أبو ختالة قاد مجموعة مسلحة متطرفة اسمها (أبو عبيدة ابن الجراح)، والتي نفذت هجوم بنغازي.
وكانت هيئة محلفين أمريكية أدانت في نوفمبر/تشرين الثاني أبو ختالة، وهو ليبي، في أربعة فقط من 18 تهمة كان يواجهها وبرأته من تهم بينها القتل.
وقتل السفير الأمريكي، كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أمريكيين، في الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي.
وقالت الحكومة الأمريكية، إن أبو ختالة عمل على التحريض على العنف في الشهور التي سبقت الهجوم على البعثة الأمريكية في ليبيا، فيما ذكرت وزارة العدل أنه قام هو وأعضاء آخرون في جماعته في سبتمبر/أيلول بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة للتحضير للهجوم.
ويعتبر أبو ختالة أول شخص يحاكم فيما يتصل بهجوم بنغازي. واستجوبه مسؤولو المخابرات الأمريكية في البداية، ثم مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) لاحقا. وتنازل أبو ختالة عن حقه في الحديث أولا مع محام واستخدم الادعاء أقواله في المحاكمة.
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من جهة أخرى، قال متحدث باسم مكتب الادعاء الاتحادي الأمريكي في مقاطعة كولومبيا، إن أبو ختالة أدين بتهم التآمر لتقديم دعم مادي لإرهابيين وتقديم دعم مادي لإرهابيين، وتدمير ممتلكات وحمل واستخدام سلاح نصف آلي في جريمة.