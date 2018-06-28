دراجات بسرعة 45 كم/ساعة تسير في شوارع كوبنهاغن

أصبح متاحاً لهواة السرعة في الدانمارك ركوب درجات كهربائية تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة على الرغم من أن هذا الأمر شغل حيزاً من النقاشات وواجه الكثير من الانتقادات من قبل المنظمات والخبراء.
والدراجة الكهربائية هي عجلة بمحرك صامت قوي، مصنوعة من الألمونيوم، ومدمج بها بطارية خفية داخل جسمها، سهلة الفك والشحن، ولها مستويات مختلفة من السرعة وتكفي بطاريتها للسير عشرات الكيلومترات في الشحنة الواحدة وفيها نظام إضاءة أمامي وخلفي متكامل.
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وأثار موضوع السماح للدرجات السريعة بالسير في شوارع كوبنهاغن البهجة في نفوس الشبّان والشّابات وحتى كبار السن من محبي السرعة والذين يعتمدون على الدرجات في تنقلاتهم اليومية.
غير أن المسؤولة في الرعاية الطبية جوانا سورينسن لا تخفي خشيتها من أن تحصل حوادث بسبب إطلاق درجات كهربائية بسرعة 45 كيلومتراً في الساعة على اعتبار أن هذه الدراجات تسير في مسارب خاصة بها، وتلك المسارب أو الطرق الضيقة ليست مخصصة لهكذا سرعات، الأمر الذي يثير الخشية من عدم قدرة السائقين على التحكم التام بدرجاتهم.
ويشاطر سورينسن الرأي الرئيس التنفيذي لاتحاد الدراجين ، كلاوس بوندام، الذي قال تعقيباً على إطلاق الدرجات السريعة في شوارع بلاده: "نحن في اتحاد الدراجين نخشى انعدام الأمن نخشى وقوع حوادث".
أما الطالب أولي نيلسن، والذي يستخدم دراجاته في الذهاب إلى الجامعة والتقل بين أرجاء المدينة، فيقول: "يمكنك أن تشعر بأن سائقي الدراجات لا يتحكمون بشكل كامل في المسافة بين بعضهم البعض. فإن حاولوا الاستدارة وهم في سرعة عالية لا يستعطيعون تقدير المسافة والزمن اللازمين".
ولعل التحفظات التي أبداها البعض من تسيير درجات بسرعة عالية في شوارع الدانمارك يقتضي أن تقوم السلطات بإعادة تنظيم سير الدرجات وإعادة هيكلة مساربها الخاصة المتشرة في مدن البلاد.
وتشتهر العاصمة كوبنهاجن بعدد الدرجات الذي يفوق فيها عدد السكان، فالدراجة هي الوسيلة الأكثر شعبية للتنقل في كوبنهاغن، وبإمكان السائحين زيارة المدينة واستئجار دراجة تسهل عليه التنقل بين أرجاء المدينة.