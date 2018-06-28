دراجات بسرعة 45 كم/ساعة تسير في شوارع كوبنهاغن

أصبح متاحاً لهواة السرعة في الدانمارك ركوب درجات كهربائية تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة على الرغم من أن هذا الأمر شغل حيزاً من النقاشات وواجه الكثير من الانتقادات من قبل المنظمات والخبراء.

والدراجة الكهربائية هي عجلة بمحرك صامت قوي، مصنوعة من الألمونيوم، ومدمج بها بطارية خفية داخل جسمها، سهلة الفك والشحن، ولها مستويات مختلفة من السرعة وتكفي بطاريتها للسير عشرات الكيلومترات في الشحنة الواحدة وفيها نظام إضاءة أمامي وخلفي متكامل.