مشروع ترميم يبعد العائلة الملكية في بريطانيا عن واجهة قصر بكنغهام

قال موظفون في قصر بكنغهام يوم الخميس إن العائلة الملكية البريطانية ستغادر الجناح الأمامي الشهير للقصر الكائن في لندن في وقت لاحق هذا العام بسبب مشروع ترميم يتكلف ملايين الجنيهات الاسترلينية.

وسيترك أفراد العائلة الملكية الجناح الشرقي للقصر الذي يشكل الواجهة الرئيسية للمبنى ويضم الشرفة التي تطل منها الملكة إليزابيث وأفراد الأسرة في المناسبات المهمة وذلك لإجراء أعمال ملحة لتغيير الأسلاك الكهربية ونظام التدفئة.

وقال متحدث باسم القصر : "بالنسبة للمظهر الخارجي لواجهة القصر أعتقد أن الناس لن تلحظ سوى تغيير بسيط للغاية". وأضاف أنه لن تكون هناك حاجة لوضع سقالات.