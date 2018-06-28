أربعة أكواب قهوة يومياً لخلايا أكثر شباباً !

تُعتبر القهوة المشروب الأكثر شعبية في العالم. على امتداد الجغرافيا واختلاف الثقافات تحتل القهوة بأنواعها المختلفة الصدارة في قائمة المشروبات وتتعدى ذلك لتكون "عادة صباحية يومية" في الكثير من المجتمعات.
وكثيراً ما اهتم أخصائيو الصحة والأطباء بالحديث عن فوائد القهوة وكذلك عن أضرارها، وغالباً ما كانت تخلص الدراسات إلى ربط الضرر أو الفائدة بالجرعة المستهلكة لا بمادة القهوة بحد ذاتها.
قام فريق من الباحثين الألمان بدراسة مخبرية باستخدام الفئران ومادة الكافيين، واستنتجوا أن شرب أربعة أكواب من القهوة يومياً مفيد لصحة القلب وخاصة عند كبار السن.
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ووجد الباحثون أن مادة الكافيين المستخلصة من القهوة تُحسن عمل الخلايا داخل الأوعية الدموية، كما أنها تجعل المواد البروتينية في خلايا كبار السن أكثر شبهاً في تركيبتها إلى خلايا الأشخاص الأصغر سناً.
ولاحظ العلماء أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بشكل يومي يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والسكري وتشمع الكبد، كما أنها تخفف من أعراض القلق والاكتئاب.
وأشار الباحثون إلى أن الاعتقاد بضرر القهوة على المصابين بأمراض القلب لا أساس حقيقي له، بل إن القهوة تساعد في التخفيف من الأزمات القلبية.
وبالمقابل نصح الباحثون مرضى السرطان بتجنب القهوة قدر الإمكان لأنها تساهم في توفير الأوكسجين الذي يساعد الأورام السرطانية على النمو.
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