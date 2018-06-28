المئات في كربلاء يشيعون جثامين الأسرى الذين قتلوا على يد داعش

شارك المئات من العراقيين يوم الخميس 28 حزيران - يونيو في جنازة حاشدة في مدينة كربلاء لتشييع لرجلين قتلا على يد مسلحي تنظيم ما يسمى بـ "الدولة الإسلامية"، بعد عدة أيام من اختطافهما من قبل التنظيم.
وردد المشيعون عبارات "لا إله إلا الله" وقاموا بإطلاق الرصاص في الهواء بينما حمل أقارب القتلى نعوشهم ملفوفة بالاعلام العراقية الى المقبرة للدفن.
الرجلين كانوا من بين ثمانية أفراد من قوات الأمن العراقية، عثر عليهم مقتولين بعد انتهاء المهلة التي حددها المختطفون من داعش، حسب قول مسؤول أمن محلي لرويترز يوم الأربعاء.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر النهائي على تنظيم داعش في ديسمبر - كانون الأول الماضي لكن التنظيم لا يزال يعمل انطلاقا من جيوب على امتداد الحدود مع سوريا، ويواصل نصب كمائن وتنفيذ اغتيالات وتفجيرات في أنحاء العراق.
وزادت وتيرة هجمات التنظيم المتطرف خلال الأسابيع القليلة الماضية، خاصة على طريق يربط العاصمة بغداد بشمال البلاد، وهو الذي شهد خطف رجال الأمن الثمانية.
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المصدر: رويترز