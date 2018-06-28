الداخلية المصرية تكشف عن هوية منفذ هجوم موكب مدير أمن الإسكندرية الذي تم مارس الماضي

نشرت وزراة الداخلية المصرية على صفحتها الرسيمة الخميس بيانا كشفت خلاله عن هوية منفذ حادث استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية الذي وقع في الرابع والعشرين من مارس/ آذار الماضي. وجاء في البيان أن المشتبه به في تنفيذ الهجوم ينتمي إلى حركة حسم.
وتمكنت قوات الأمن من تحديد هوية أحد العناصر المنفذة ويدعى معتز مصطفى حسن كامل عبدالله، وذكرت أنه كان مختبئا في إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وقامت قوات الأمن بضبط المذكور وعثرت بحوزته على ( طبنجة عيار 9 مم – كمية من الطلقات – 2 مفجر عبوات ناسفة – كمية من المواد التى تستخدم فى صناعة العبوات المتفجرة – أدوات للتنكر)، طبقا لما جاء في البيان.
تبادل أعيرة نارية بين الشرطة والمشتبه بهم في محافظة أسيوط بجنوب مصر ومقتل أربعة أشخاص
كما أسفرت عمليات تتبع، قامت بها قوات الأمن المصرية، لعناصر آخرين يشتبه في تورطهم في الحادث، عن إتخاذ بعضهم احدى الشقق السكنية بمحافظة أسيوط وكراً لإختبائهم حيث تم مداهمتها وتبادل إطلاق الأعيرة النارية معهم مما أسفر عن مصرع عدد 4 أشخاص، قالت الشرطة إنها عثرت بحوزتهم على ( 2 بندقية آلية، 2 طبنجة، عبوة ناسفة) طبقا لبيان الخارجية.
كما نجحت الجهود فى ضبط القيادى بحركة حسم باسم محمد إبراهيم جاد، بتهمة تولى تدبير السيارة المستخدمة فى الحادث واستغلالها فى نقل المواد المتفجرة والأسلحة وتسليهما لعناصر البؤرة بمدينة الإسكندرية فى إطار الإعداد لتنفيذ الحادث المشار إليه.