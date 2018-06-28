إردوغان وحليفه يقرران وقف تمديد حالة الطوارئ

نشرت صحيفة صباح التركية الخميس 28 يونيو / حزيران خبرا عن اتفاق بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وشريكه في الائتلاف الحاكم دولت بهجلي على عدم تمديد حالة الطوارئ عندما تنتهي فترة الثلاثة أشهر الحالية في يوليو / تموز القادم.

وكان اردوغان قد قدم وعدا لناخبيه بإلغائه حالة الطوارئ حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، بعد أن كان قد فرضها عام 2016 إثر محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها ضباط من الجيش، وكانت تخضع لتمديد كل ثلاثة أشهر.

اردوغان الفائز بالانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الخميس الماضي بحصوله على 53% من الأصوات، وهو ما يخوله البقاء في الحكم حتى العام 2023، مع صلاحيات أوسع، وهي الصلاحيات التي أيدها الأتراك بتصويت أُجري العام الماضي.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

شرطيات الشورت يثرن جدلا واسعا في لبنان

إعتقال ناشطة حقوقية سعودية بعد رفع الحظر عن قيادة النساء

مصر: السجن لستة رجال شرطة عذبوا رجلاً حتى الموت

الاجتماع الذي دار بين الرئيس التركي وبهجلي زعيم حزب الحركة القومية يوم الأربعاء، حصل فيه الأخير على وعد من أردوغان بالحصول على مناصب حكومية عالية، كمكافأة لتأييد ودعم حزب العدالة والتنمية في البرلمان، كما تم التوصل خلال الاجتماع لاتفاق على عدم تمديد حالة الطوارئ.