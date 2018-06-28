القمّة الأوروبية تدّعم ميركل بشأن أزمة الهجرة

تتصدّر قضية الهجرة غير الشرعية ملفات القمة الأوروبية التي انطلقت اليوم في بروكسل، والتي يناقش خلالها القادة الأوروبيون أيضاً قضايا الأمن والتجارة عبر الأطلسي والإشكاليات التي أحدثتها مواقف الرئيس الأمريكي مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

ويناقش القادة الأوروبيون أيضاً خلال اجتماعاتهم التي تستمر يومين قضية العقوبات المفروضة على روسيا، والميزانية المقبلفة على المدى الطويل للاتحاد وقضية بريكست والإصلاحات المتعلقة بمنطقة اليورو.

ووعد زعماء دول أوروبية بمساعدة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في التصدي لأزمة سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، وقدموا دعما حيويا للزعيمة الألمانية التي تحوطها المشكلات قبيل قمة مهمة للاتحاد.