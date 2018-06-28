توجيه تهم لعدد من اليمين المتطرف في فرنسا بالتخطيط لاستهداف مسلمين

أُدين عشرة أشخاص من اليمن المتطرف الفرنسي، مساء الأربعاء بعد توقيفهم بعدة أيام، بتهم التخطيط للاعتداء على مسلمين، بحسب ما أفاد مصدر قضائي، الخميس.

وكانت السلطات الفرنسية قد بدأت حملة مداهمات في عدة مناطق من البلاد، واعتقلت امرأة وتسعة رجال، تتراوح أعمارهم ما بين 32 إلى 69 عاما.

"مخطط إجرامي إرهابي جنائي"

وجه قاضي تحقيق فرنسي للموقوفين تهم "الانتماء لعصابة إجرامية تخطط لاعتداءات إرهابية"، وتعتقد العدالة الفرنسية أنهم ينتمون لمجموعة تدعى "فرقة القوة الضاربة"، التي تعلن "محاربة الخطر الإسلامي".

وفيما وضع أربعة منهم قيد الاعتقال الاحترازي، أُطلق سراح أربعة آخرين، وسجن اثنان مؤقتا للنظر في شأن احتجازهما.